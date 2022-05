Fiducia istituzioni finanziarie estere economia Cina (3)

(XINHUA) - PECHINO, 10 MAG - Pan Swee-ting, responsabile per la Cina di Jafco Asia, attende con impazienza di poter cogliere in futuro altre opportunità nella transizione del Paese verso uno sviluppo di alta qualità, dopo la miracolosa crescita economica degli ultimi quattro decenni. La società finanziaria ha recentemente aumentato la propria quota di investimenti nell'ambito del programma Qflp.

"Negli ultimi due anni, la pandemia ha avuto un grande impatto sulle attività economiche di tutto il mondo. Ma grazie a controlli efficaci, la Cina ha mantenuto una produzione normale e ha rafforzato ulteriormente la propria posizione nella catena industriale mondiale", ha spiegato Pan.

Se da un lato le varianti del virus hanno presentato nuove sfide, Pan crede che la Cina possa trovare un equilibrio tra controlli epidemici e sviluppo economico.

La State Administration of Foreign Exchange ha confermato all'inizio di questo mese che la Cina ha continuato a registrare afflussi netti di capitali transfrontalieri ad aprile, con un equilibrio tra domanda e offerta sul mercato interno dei cambi esteri. (SEGUE)