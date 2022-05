Fiducia istituzioni finanziarie estere economia Cina (2)

(XINHUA) - PECHINO, 10 MAG - L'espansione dei programmi d'investimento a Shanghai ha segnalato una tendenza invariata a investire in Cina, mentre la persistente incertezza e volatilità globale ha ulteriormente sottolineato l'importanza del Paese per le imprese di tutto il mondo.

Sfidando i venti contrari dell'economia, il prodotto interno lordo cinese ha registrato un aumento del 4,8% su base annua nel primo trimestre del 2022, offrendo una preziosa stabilità in un mondo instabile.

Il Paese rimane inoltre risoluto per quanto riguarda l'apertura. Quest'anno, i suoi rinnovati sforzi variano dalla piena attuazione della lista negativa per gli investimenti stranieri, all'espansione del catalogo degli investimenti incoraggianti, al miglioramento dei servizi per la promozione degli investimenti e, ancora, all'aggiunta di più città al programma pilota di apertura del settore dei servizi.

La Cina stabile e aperta ha attirato numerose imprese internazionali per incanalare più energia nelle sue attività commerciali. (SEGUE)