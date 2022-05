Covid: Cina, 59 nuove infezioni locali a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 10 MAG - Pechino ha segnalato 59 nuove infezioni di Covid-19 a trasmissione locale tra le 15 di ieri (ora locale) e la stessa ora di oggi, come reso noto dalle autorità del posto durante una conferenza stampa odierna.

I nuovi casi sono stati rilevati principalmente tra il personale posto sotto gestione chiusa. Pang Xinghuo, vice capo del centro municipale per la prevenzione e il controllo delle malattie ha spiegato in conferenza che solo uno dei nuovi casi è stato riscontrato durante la visita dell'individuo infetto presso un ospedale del posto.

Il funzionario ha aggiunto che il recente cluster di infezioni nel distretto Shunyi della città ha visto finora l'identificazione di 28 positivi al nuovo coronavirus.

Pang ha infine affermato che, tuttavia, poiché il cluster è stato rilevato nella sua fase iniziale, Pechino ha adottato misure di controllo efficaci per frenare la diffusione e che la situazione epidemica generale è complessivamente sotto controllo. (XINHUA)