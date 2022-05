Cina:nuove regole per primo parco nazionale palustre

(XINHUA) - HANGZHOU, 10 MAG - Le autorità locali di Hangzhou, capoluogo della provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale, hanno emesso l'ultimo regolamento per la protezione e la gestione del Xixi National Wetland Park, con nuove regole che entreranno in vigore il 1° giugno.

Il regolamento, pubblicato oggi, definisce l'area del parco e mette in evidenza gli sforzi atti a conservare ulteriormente gli ecosistemi originali della zona.

Con una superficie totale di 11,5 km quadrati, il Xixi National Wetland Park è il primo parco nazionale palustre della Cina. Aperto al pubblico dal 2005, vanta rare zone paludose inserite tra moderni paesaggi urbani.

Secondo il regolamento, il governo municipale dovrebbe stabilire un meccanismo di coordinamento per la protezione e la gestione del parco.

Al fine di proteggere l'ecologia locale, il regolamento afferma che i corsi d'acqua e le loro fonti all'interno dell'area dovrebbero rimanere nel loro stato ecologico originale. Lo smaltimento di acque reflue e di acque di scarico nel parco sono vietati. Al contempo, sono vietati sia nel parco che nelle aree di protezione circostanti gli impianti di produzione che possono causare inquinamento, così come i siti di scarico dei rifiuti e le discariche, secondo il documento.

Il regolamento presta anche attenzione alle regole per l'introduzione di specie aliene e il rilascio di animali nel parco, e richiede all'amministrazione di condurre un adeguato monitoraggio, oltre alla prevenzione e al controllo degli organismi nocivi.

La caccia alla fauna terrestre è vietata, così come l'abbattimento, il trapianto e la potatura degli alberi senza autorizzazione. Inoltre, qualsiasi raccolta delle risorse vegetali all'interno dell'area è posta sotto stretto controllo.

