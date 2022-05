Cina: Shanghai, fabbrica Tesla produce a pieno ritmo

(XINHUA) - SHANGHAI, 10 MAG - Al 30 aprile, erano 10.000 i veicoli usciti dalla linea di produzione della Gigafactory di Shanghai della casa automobilistica statunitense Tesla dopo la ripresa della produzione a seguito di una breve pausa lo scorso 19 aprile. Lo ha reso noto la società.

Nei primi quattro mesi di quest'anno, la fabbrica di Shanghai di Tesla ha consegnato 183.686 veicoli, oltre 1,7 volte la quantità registrata nello stesso periodo dello scorso anno, superando di fatto il totale del 2020.

A causa dell'ultima recrudescenza del Covid-19 in città, la Gigafactory di Shanghai aveva sospeso la produzione per oltre 20 giorni.

Secondo l'azienda, la sua fabbrica cinese ha già iniziato a produrre veicoli per l'esportazione nei mercati dell'Asia-Pacifico e dell'Europa.

"Crediamo che la situazione epidemica sia solo una breve prova e sfida. Abbiamo visto la capacità di tutti i settori di far fronte alle criticità nel processo di ripresa del lavoro", ha dichiarato Tao Lin, vice presidente di Tesla. "Crediamo che la produzione tornerà presto alla normalità".

La Gigafactory di Shanghai di Tesla è la prima impresa di produzione di auto interamente di proprietà straniera in Cina.

Le consegne dell'azienda si sono attestate a 484.130 veicoli lo scorso anno, con un aumento del 235% rispetto al 2020, e costituiscono il 51,7% della capacità produttiva globale di Tesla del 2021. (XINHUA)