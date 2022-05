Cina: restauratori al lavoro su antichi libri

(XINHUA) - CHONGQING, 10 MAG - Con attenzione, Long Yingzhi immerge con cura il suo pennello da calligrafia nella pasta d'amido e riempie le pagine danneggiate dei libri antichi con una apposita carta sottile come ali di cicala.

La 37enne, insieme alla sua squadra del centro di restauro per libri antichi del tempio di Huayan, nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, deve ripetere attentamente queste procedure per almeno otto ore al giorno al fine di far rivivere i classici 'dormienti'.

"È un lavoro complicato e delicato. Considerando le decine di procedure necessarie, è difficile riuscire a riparare una singola pagina in un solo giorno", ha dichiarato Long.

Il tempio Huayan, costruito durante il regno dell'imperatore Kangxi nella dinastia Qing (1644-1911), ospita oltre 50.000 libri antichi, il più vecchio dei quali risale a oltre 400 anni fa.

Con una vasta gamma di contenuti, i libri sono preziosi documenti storici che comprendono sutra buddisti, classici confuciani, libri taoisti, raccolte di poesia, ma anche opere di medicina, aritmetica, geografia, storia e romanzi.

Mentre svolgeva il suo dottorato in filologia classica alla Sichuan University, Long frequentava spesso il tempio per le sue ricerche e dopo la laurea ha deciso di lavorare lì.

"Anche se è un lavoro di nicchia con un reddito relativamente basso, la raccolta e il restauro dei classici antichi hanno un significato incommensurabile", ha affermato Long, aggiungendo che i libri danneggiati hanno accumulato molta polvere nel corso degli anni, e che le riparazioni sono necessarie per assicurarsi che la storia e la cultura che conservano siano tramandate alle generazioni future. (SEGUE)