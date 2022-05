Cina: restauratori al lavoro su antichi libri (2)

(XINHUA) - CHONGQING, 10 MAG - "Circa la metà dei libri del tempio devono essere riparati a causa di tarme, muffe, deterioramento e imperfezioni", ha spiegato il maestro Daojian, abate del tempio Huayan. Nel 2010, il complesso ha lanciato ufficialmente un progetto di recupero di antiche opere calligrafiche e dipinti.

"Il progetto mira non solo a preservare i preziosi classici, ma anche a sensibilizzare le persone alla cultura tradizionale attraverso delle conferenze e il reclutamento di volontari", ha riferito il maestro Daojian.

Seduto di fronte a Long c'era Song Yang, 28 anni, il più giovane restauratore del centro. Proveniente dalla provincia dello Shandong, nella Cina orientale, Song si è laureato in matematica e ha lavorato come contabile. Poi è andato nel Regno Unito per conseguire un dottorato in intelligenza artificiale.

"Grazie agli insegnamenti della mia famiglia, sono stato affascinato dalla cultura classica fin dall'infanzia", ha ricordato Song, giunto a formarsi e a lavorare al centro l'anno scorso dopo aver scoperto per caso che il tempio Huayan stava reclutando restauratori di libri antichi.

"Riparando questi antichi volumi, possiamo comunicare con i grandi personaggi del passato e sentire la ricchezza della cultura tradizionale cinese", ha commentato Song. "I miei lavori precedenti erano solo delle occupazioni, ma quello che faccio qui mi rende davvero felice". (XINHUA)