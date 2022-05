Cina: industria farmaceutica in crescita

(XINHUA) - PECHINO, 10 MAG - Le aziende farmaceutiche cinesi hanno registrato un aumento dei propri ricavi combinati del 18,7% su base annua nel 2021, il più alto tasso di crescita degli ultimi cinque anni, secondo i dati ufficiali rilasciati oggi.

Le aziende di questo settore hanno totalizzato 3.370 miliardi di yuan (circa 502 miliardi di dollari) di entrate l'anno scorso, come ha dichiarato Zhou Jian, un funzionario del Ministero dell'Industria e dell'Informatica in una conferenza stampa.

I profitti totali si sono attestati a 708,75 miliardi di yuan nel 2021, con un incremento del 67,3% su base annua. Il valore aggiunto dell'industria è aumentato del 23,1% anno su anno, con 13,5 punti percentuali in più rispetto al tasso di crescita generale, portando la propria quota nella produzione industriale totale cinese al 4,1%.

Anche il settore della ricerca e dello sviluppo ha ottenuto ottimi risultati l'anno scorso, come ha notato Zhou, aggiungendo che il numero di nuovi farmaci e attrezzature mediche approvati per entrare nel mercato è stato il più elevato degli ultimi cinque anni. (XINHUA)