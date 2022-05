Cina: grazie a Rcep arrivano frutti sud-est asiatico

(XINHUA) - NANNING, 10 MAG - Il durian è entrato al momento nella sua stagione migliore, e gli ordini per il frutto 'maleodorante' sono in aumento in Cina già dalla fine di aprile, incentivandone le importazioni dal Sudest asiatico, principale area di produzione di tale varietà.

Ad aumentare ulteriormente le vendite di quest'anno la Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), ossia quello che è ad oggi il più grande accordo di libero scambio del mondo, entrato in vigore il 1° gennaio 2022.

I Paesi Rcep rappresentano circa il 30% del prodotto interno lordo e della popolazione mondiale. Oltre il 90% del commercio di beni tra gli Stati membri approvati sarà gradualmente esentato da dazi.

"Abbiamo ricevuto 100 confezioni di durian che sono state distribuite subito dopo l'arrivo. Oltre ai negozi della comunità, ci sono anche molti clienti individuali", afferma Huang Meixia che lavora presso una filiale del gruppo Charoen Pokphand nella regione autonoma Guangxi Zhuang della Cina meridionale. Lo Charoen Pokphand Group è un conglomerato agroalimentare leader in Thailandia.

Huang sottolinea che rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, le vendite di durian stanno andando bene nonostante quest'anno vi sia stato un aumento dei prezzi.

Questo frutto particolare infatti ha conquistato il palato di un numero crescente di buongustai in tutta la Cina. Basti pensare che nel 2021, il volume delle importazioni di durian freschi è stato quattro volte quello del 2017.

Nisachol Thaithong, una cittadina thailandese che vive a Nanning, capoluogo del Guangxi, gestisce un'attività di importazione di durian portati in Cina direttamente dai frutteti della sua famiglia in Thailandia e, negli ultimi anni, è riuscita a stabilire una fonte di clientela stabile.

"In passato, quando si parlava di durian, molti consumatori conoscevano solo la varietà 'Golden Pillow'. Ora sono invece in grado di distinguere molte altre varietà di questo frutto", spiega l'imprenditrice.

Al fine di agevolare il commercio transfrontaliero di frutta fresca, nel Guangxi vi è un numero sempre crescente di investimenti nelle infrastrutture e nella logistica della catena del freddo.

Wei Pan, un social media influencer della regione autonoma, ha collaborato con Nisachol Thaithong per il trasporto aereo di durian appena raccolti dalla Thailandia a città cinesi come Guangzhou e Kunming.

Quest'ultimo afferma: "Ci vogliono solo due o tre ore affinché i durian giungano in volo dalla Thailandia alla Cina. I loro gusci sono ancora di colore turchese al loro arrivo sul mercato cinese, colorazione che ne denota freschezza".

Il porto Qinzhou del Guangxi ha aperto diverse rotte di container dirette in Thailandia. La linea espressa per il trasporto di frutta da Laem Chabang a Qinzhou è operativa quattro volte alla settimana e la merce può raggiungere la Cina nel giro di circa tre o quattro giorni.

Benjamas Tanvetyanont, console generale tailandese a Nanning, sottolinea che i consumatori cinesi sono caratterizzati da un forte potere d'acquisto e da una domanda massiccia per quanto riguarda i prodotti di alta qualità. Oltre ai durian tailandesi, anche i durian della Malesia stanno guadagnando popolarità nel Paese.

Le imprese cinesi e malesi hanno recentemente sottoscritto 11 accordi per promuovere gli investimenti e la cooperazione strategica nel commercio transfrontaliero e, in tale ambito, il commercio di durian è diventato quello al centro dell'attenzione.

Secondo il vice ministro malese del commercio internazionale e dell'industria Lim Ban Hong, la Rcep porterà notevoli opportunità di cooperazione alle imprese sia del Guangxi che della Malesia. Quest'ultimo auspica inoltre che nel quadro di tale partnership, Cina e Malesia possano stabilire una più stretta cooperazione economica e commerciale. (XINHUA)