Cina: grazie a Rcep arrivano frutti sud-est asiatico (2)

(XINHUA) - NANNING, 10 MAG - Wei Pan, un social media influencer della regione autonoma, ha collaborato con Nisachol Thaithong per il trasporto aereo di durian appena raccolti dalla Thailandia a città cinesi come Guangzhou e Kunming.

Quest'ultimo afferma: "Ci vogliono solo due o tre ore affinché i durian giungano in volo dalla Thailandia alla Cina. I loro gusci sono ancora di colore turchese al loro arrivo sul mercato cinese, colorazione che ne denota freschezza".

Il porto Qinzhou del Guangxi ha aperto diverse rotte di container dirette in Thailandia. La linea espressa per il trasporto di frutta da Laem Chabang a Qinzhou è operativa quattro volte alla settimana e la merce può raggiungere la Cina nel giro di circa tre o quattro giorni.

Benjamas Tanvetyanont, console generale tailandese a Nanning, sottolinea che i consumatori cinesi sono caratterizzati da un forte potere d'acquisto e da una domanda massiccia per quanto riguarda i prodotti di alta qualità. Oltre ai durian tailandesi, anche i durian della Malesia stanno guadagnando popolarità nel Paese.

Le imprese cinesi e malesi hanno recentemente sottoscritto 11 accordi per promuovere gli investimenti e la cooperazione strategica nel commercio transfrontaliero e, in tale ambito, il commercio di durian è diventato quello al centro dell'attenzione.

Secondo il vice ministro malese del commercio internazionale e dell'industria Lim Ban Hong, la Rcep porterà notevoli opportunità di cooperazione alle imprese sia del Guangxi che della Malesia. Quest'ultimo auspica inoltre che nel quadro di tale partnership, Cina e Malesia possano stabilire una più stretta cooperazione economica e commerciale. (XINHUA)