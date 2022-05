Cina: cooperazione e fiducia reciproca con Germania

(XINHUA) - BERLINO, 10 MAG - I funzionari e gli imprenditori in Germania ripongono grandi speranze nella collaborazione e nella fiducia reciproca tra Cina e Germania, considerata la chiave per la crescita e per la prosperità dei due Paesi che quest'anno celebrano i loro cinquant'anni di legami diplomatici.

La Cina è stata il più importante partner commerciale della Germania per sei anni di fila, a partire dal 2015, come ha riferito l'ufficio federale di statistica tedesco (Destatis). In soli 10 anni, dal 1980 al 1990, la Cina è passata dal 35° al 14° posto tra i maggiori importatori del Paese.

"L'importanza della Cina per le importazioni tedesche sta crescendo costantemente", ha notato Destatis.

La Cina è uno dei mercati di crescita più importanti al mondo, nonché un partner importante per la Germania nell'affrontare sfide globali come la pandemia del Covid-19 e il cambiamento climatico, ha affermato Juergen Friedrich, presidente e amministratore delegato di Germany Trade & Invest, l'agenzia per il commercio estero e gli investimenti interni del Paese.

Il volume aggregato del commercio bilaterale ha raggiunto un nuovo record nel 2021, ha continuato Friedrich, aggiungendo che le aziende tedesche in Cina "continuano a esprimere l'intenzione di investire qui, includendo la localizzazione della produzione, nonché la ricerca e lo sviluppo".

Osservando che quest'anno ricorre il 50° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche Cina-Germania, Oliver Zipse, presidente del Consiglio di amministrazione di Bmw Ag, ha affermato: "la nostra esperienza qui è un buon esempio di collaborazione di successo tra i due Paesi, ma anche tra la Cina e l'Europa. Dal nostro punto di vista, la cooperazione e la fiducia reciproca sono la chiave per affrontare le continue sfide che si presentano a tutti noi, nonché per creare crescita e prosperità". (SEGUE)