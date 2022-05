Cina: cooperazione e fiducia reciproca con Germania (2)

(XINHUA) - BERLINO, 10 MAG - Le prospettive future sono ulteriormente illuminate dalle decisioni politiche cinesi, ha aggiunto Zipse: "guardando al futuro, siamo incoraggiati dalla promessa della Cina di aprire ulteriormente il proprio mercato, così come dai suoi sforzi per promuovere lo sviluppo verde e l'innovazione".

Le aziende tedesche attribuiscono grande importanza alla cooperazione pratica e reciprocamente vantaggiosa con la Cina e traggono benefici tangibili dalla loro cooperazione con il Paese, come ha precisato Wang Weidong, capo del dipartimento economico e commerciale presso l'ambasciata cinese in Germania.

Wang ha riferito a Xinhua che le aziende tedesche hanno un grande interesse a espandere e approfondire la loro cooperazione economica e commerciale con la Cina: "questi due Paesi hanno raggiunto importanti risultati nella loro cooperazione negli ultimi 50 anni a beneficio di entrambe le popolazioni e del mondo intero. Questa collaborazione reciprocamente vantaggiosa è particolarmente significativa nella situazione turbolenta in cui versa la società moderna" (XINHUA)