Cina-Bruxelles:nuova rotta aerea per trasporto merci

(XINHUA) - CHENGDU, 10 MAG - Un nuovo servizio di trasporto merci aereo che collega Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan, nella Cina sud-occidentale, e Bruxelles, in Belgio, è stato lanciato ieri per soddisfare la crescente domanda di logistica aerea del commercio elettronico transfrontaliero Cina-Europa.

Ieri sera, un volo cargo operato dalla Belgian International Air Services ha lasciato l'aeroporto internazionale di Chengdu Shuangliu per Bruxelles, portando oltre 130 tonnellate di carico ed è arrivato alla destinazione finale nella giornata di oggi.

Il carico comprendeva attrezzature meccaniche, elettronica e pacchi di e-commerce e sarà consegnato ai clienti europei tramite camion e voli di collegamento.

Nel mese di maggio, opereranno tre voli a settimana sulla rotta, i quali saranno gradualmente aumentati fino a sei alla settimana.

La nuova rotta aerea dovrebbe contribuire a migliorare la rete internazionale di trasporto merci del capoluogo cinese. Nel primo trimestre di questo anno, l'aeroporto internazionale di Chengdu Shuangliu ha registrato un aumento notevole nel cargo internazionale e nel flusso della posta, come riportato da un addetto dell'aeroporto.

Attualmente, l'aeroporto ha 15 rotte regolari di trasporto cargo aereo. Solo nel 2021, sono state lanciate cinque nuove rotte internazionali che collegano Chengdu a Londra, Amsterdam e altre città straniere. (XINHUA)