Auto: Cina, salgono vendite al dettaglio Nev aprile

(XINHUA) - PECHINO, 10 MAG - In Cina le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) hanno registrato un aumento nel mese di aprile, nonostante le nuove insorgenze di Covid-19; è quanto mostrano i dati di settore odierni della China Passenger Car Association.

Stando a questi ultimi, il mese scorso le vendite al dettaglio di Nev in Cina si sono espanse infatti del 78,4% su base annua arrivando a 282.000 unità.

Nei primi quattro mesi di quest'anno, le vendite di Nev nel Paese orientale, hanno totalizzato 1,35 milioni di unità, balzando alle stelle del 128,4% su base annua.

Dai dati si evince inoltre che, lo scorso mese, il tasso di penetrazione del mercato Nev si è attestato al 27,1%, rispetto al 9,8% rilevato nella stessa mensilità del 2021.

Secondo le cifre dell'associazione, le vendite al dettaglio di autovetture in Cina sono diminuite del 35,5% su base annua arrivando il mese scorso a 1,04 milioni di unità. (XINHUA)