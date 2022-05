In Svezia crisi settore produzione uova

(XINHUA) - STOCCOLMA, 09 MAG - Per Johan Wellander, un produttore svedese di uova, l'impennata dei costi per l'alimentazione delle sue galline ovaiole ha reso la situazione insostenibile, a causa dell'inflazione accelerata dalla crisi Ucraina in corso e dalle sanzioni occidentali contro la Russia.

Il conflitto Russia-Ucraina ha colpito i mercati delle materie prime e ha causato un effetto a catena a livello globale. L'industria svedese delle uova è la più recente a subirne le conseguenze, dato che dipende fortemente dai cereali per nutrire il proprio bestiame. E tutto ciò si aggiunge al problema dei costi sempre più elevati del carburante.

"LA SITUAZIONE È URGENTE" Tra i silos di mangime e gli edifici della fattoria che ospitano più di 90.000 galline ovaiole, Wellander ha descritto un quadro disastroso a Xinhua: gli allevatori di uova in Svezia lottano ogni giorno per sbarcare il lunario, incastrati tra i costi di produzione delle uova e i prezzi al dettaglio bloccati.

"La situazione è urgente e se il prezzo delle uova non aumenta, dovremo abbandonare gradualmente la nostra attività", ha affermato Wellander nell'allevamento di pollame che gestisce con suo fratello in una pianura agricola fuori dalla città di Orebro, a circa 160 km a ovest dalla capitale svedese di Stoccolma. (SEGUE)