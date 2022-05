In Svezia crisi settore produzione uova (4)

(XINHUA) - STOCCOLMA, 09 MAG - Andreas Malmberg, amministratore delegato del produttore di plastica Trioworld, ha riferito alla televisione svedese che i consumatori dovranno "pagare di più per ogni prodotto" che acquistano.

Molti svedesi condividono l'opinione di Malmberg sulla persistenza dell'inflazione.

"Fare la spesa sta diventando sempre più costoso, specialmente se hai tre figli, di cui due adolescenti, da sfamare", ha spiegato a Xinhua Fredrik Sandberg, un padre di famiglia che vive a Stoccolma.

I crescenti costi dell'energia e l'aumento degli interessi preoccupano Sandberg soprattutto in una prospettiva futura, nonostante sia consapevole che molti versano in condizioni peggiori: "anche se sono pronto a pagare di più per i prodotti alimentari, ho comunque dei limiti e potrei ritrovarmi costretto a comprare articoli più economici per riuscire a sopravvivere.

Purtroppo, molte persone, specialmente i genitori single con un basso reddito, sono già state costrette a farlo e nessuno sa quando questa inflazione a spirale finirà". (1 corona svedese = 0,1 dollari) (XINHUA)