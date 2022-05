In Svezia crisi settore produzione uova (3)

(XINHUA) - STOCCOLMA, 09 MAG - GLI ONERI PER I CONSUMATORI In coincidenza con i negoziati sui costi tra le principali parti interessate, diversi grandi produttori di uova hanno annunciato l'intenzione di aumentare i loro prezzi "in maniera vertiginosa". Tuttavia, un tale incremento per un alimento di base essenziale graverebbe inevitabilmente sui consumatori, che già lottano contro l'inflazione in tutti gli aspetti della loro vita.

A peggiorare la situazione vi è il fatto che l'innalzamento dei prezzi dei prodotti alimentari è aggravato in Svezia dall'aumento del costo della plastica utilizzata ampiamente per l'imballaggio.

In particolare, il polietilene, materiale plastico morbido, sta diventando sempre più costoso. L'impennata può essere attribuita all'aumento dei costi dell'energia e del petrolio, nonché di alcuni additivi usati nella produzione di tale materiale provenienti dalla Russia, da cui sono state bloccate le importazioni. (SEGUE)