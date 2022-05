In Svezia crisi settore produzione uova (2)

(XINHUA) - STOCCOLMA, 09 MAG - GLI ONERI PER I CONSUMATORI In coincidenza con i negoziati sui costi tra le principali parti interessate, diversi grandi produttori di uova hanno annunciato l'intenzione di aumentare i loro prezzi "in maniera vertiginosa". Tuttavia, un tale incremento per un alimento di base essenziale graverebbe inevitabilmente sui consumatori, che già lottano contro l'inflazione in tutti gli aspetti della loro vita.

A peggiorare la situazione vi è il fatto che l'innalzamento dei prezzi dei prodotti alimentari è aggravato in Svezia dall'aumento del costo della plastica utilizzata ampiamente per l'imballaggio.

In particolare, il polietilene, materiale plastico morbido, sta diventando sempre più costoso. L'impennata può essere attribuita all'aumento dei costi dell'energia e del petrolio, nonché di alcuni additivi usati nella produzione di tale materiale provenienti dalla Russia, da cui sono state bloccate le importazioni.

Andreas Malmberg, amministratore delegato del produttore di plastica Trioworld, ha riferito alla televisione svedese che i consumatori dovranno "pagare di più per ogni prodotto" che acquistano.

Molti svedesi condividono l'opinione di Malmberg sulla persistenza dell'inflazione.

"Fare la spesa sta diventando sempre più costoso, specialmente se hai tre figli, di cui due adolescenti, da sfamare", ha spiegato a Xinhua Fredrik Sandberg, un padre di famiglia che vive a Stoccolma.

I crescenti costi dell'energia e l'aumento degli interessi preoccupano Sandberg soprattutto in una prospettiva futura, nonostante sia consapevole che molti versano in condizioni peggiori: "anche se sono pronto a pagare di più per i prodotti alimentari, ho comunque dei limiti e potrei ritrovarmi costretto a comprare articoli più economici per riuscire a sopravvivere.

Purtroppo, molte persone, specialmente i genitori single con un basso reddito, sono già state costrette a farlo e nessuno sa quando questa inflazione a spirale finirà". (1 corona svedese = 0,1 dollari) (XINHUA)