In Svezia crisi settore produzione uova (2)

(XINHUA) - STOCCOLMA, 09 MAG - Le sue preoccupazioni fanno eco a quelle di Leif Denneberg, presidente del consiglio di Svenska Agg, l'associazione commerciale dell'industria svedese delle uova.

Ultimamente, il prezzo dei mangimi è raddoppiato e il fatto che quello delle uova nei negozi non si muova allo stesso ritmo porterà a conseguenze devastanti per l'industria, come riferito da Denneberg al giornale locale Aftonbladet.

Se un uovo costa in media 2,5 corone svedesi (0,25 dollari), il costo per gli agricoltori si aggira attorno alle 0,80 corone.

Oggi, però, questo è il prezzo per comprare il mangime, ha continuato Denneberg.

Per Wellander, l'incubo non finisce qui, perché la produzione di uova è un'attività con tempi lunghi: "tra qualche settimana ci verranno consegnate nuove galline ovaiole per circa 1 milione di corone, ma data la situazione attuale con la spirale dei costi del mangime, del carburante e dell'elettricità, sarebbe più conveniente pagare la fattura senza ricevere gli animali. Ci perderemmo 'solo' 1 milione di corone, invece dei 2 milioni necessari per la produzione". (SEGUE)