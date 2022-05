Energia: a Pechino un forum sull'idrogeno green

(XINHUA) - PECHINO, 09 MAG - Si terrà a Pechino, nel distretto Daxing, un forum parallelo nell'ambito della prima edizione della Green Hydrogen Global Assembly and Exhibition 2022, prevista a Barcellona per il 17 e il 18 maggio.

Il 18 maggio infatti presso la Daxing International Hydrogen Energy Demonstration Zone si svolgerà l'evento durante il quale funzionari governativi, esperti, studiosi e leader del settore condivideranno, sia in presenza che online, le ultime idee sullo sviluppo dell'idrogeno green, le strategie e i progressi.

Pechino ha lanciato la zona pilota nell'agosto dello scorso anno al fine di realizzare scenari e incubazioni di applicazione della tecnologia energetica dell'idrogeno.

La Cina ha prodotto nel 2021 circa 33 milioni di tonnellate di idrogeno, quota che ha reso il Paese il più grande produttore di idrogeno al mondo.

Entro il 2035, la proporzione di idrogeno prodotto da energia rinnovabile aumenterà significativamente, come si evince da un piano rilasciato congiuntamente a marzo dalla National Development and Reform Commission e dalla National Energy Administration. (XINHUA)