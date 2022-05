'Economia Cina tornerà a ruggire dopo il lockdown'

(XINHUA) - LONDRA, 09 MAG - Entro l'autunno, quando i lockdown temporanei in Cina saranno dimenticati, i porti verranno riaperti e le restrizioni revocate, l'economia cinese tornerà a ruggire. Così si legge in un editoriale del The Telegraph.

Nel frattempo gli Stati Uniti e l'Europa "sono di nuovo in recessione e stanno lavorando su come pagare il costo rovinoso della chiusura della società nel 2020", ha scritto Matthew Lynn, un editorialista finanziario, in un articolo pubblicato il 6 maggio.

Notando che "gli analisti che prevedono un periodo di congiuntura negativa per la Cina si fanno sentire a gran voce", Lynn ha affermato che le loro previsioni pessimistiche sul Paese asiatico sono allettanti ma "con un difetto fondamentale".

"I lockdown potranno essere rigidi, ma faranno in modo che il sistema sanitario sia in grado di affrontare la crisi mentre la vaccinazione fornisce un livello di immunità sufficiente per combattere il virus", ha continuato l'autore, aggiungendo che entro l'autunno l'ascesa dell'economia cinese "sarà di nuovo sui binari giusti". (SEGUE)