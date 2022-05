E' in Tibet albero più alto della Cina continentale

(XINHUA) - LHASA, 09 MAG - I ricercatori cinesi hanno trovato un albero alto ben 76,8 metri nella contea di Medog, nella regione autonoma sudoccidentale cinese del Tibet. Secondo quanto affermato oggi dalle autorità locali l'albero è il più alto mai censito nella Cina continentale.

L'albero, appartenente alla specie Pinus bhutanica, o pino bianco del Bhutan, è stato misurato ad aprile da un team di ricerca guidato dalla Peking University, l'Università di Pechino e la metratura finale batte il precedente record di altezza di 72 metri.

Guo Qinghua, un professore della Peking University, ha spiegato che il team ha usato un radar laser in grado di ottenere direttamente un modello 3D in 'nuvola di punti' (point cloud) dell'albero, in maniera rapida e precisa, aggiungendo che si tratta del metodo più avanzato per rilevare l'altezza degli alberi.

Nel corso dell'indagine nel villaggio di Gelin, a Medog, il team di ricerca ha riscontrato un totale di otto alberi che misurano più di 70 metri di altezza, tra i 70,2 e i 76,8 metri.

Gesang Bachug, a capo dell'amministrazione delle foreste e dei pascoli di Medog, ha affermato che si spera che i dati raccolti e l'analisi dei ricercatori facciano luce sulle condizioni e sui meccanismi di crescita degli alberi alti al fine di fornire una base scientifica agli sforzi di conservazione locali. (XINHUA)