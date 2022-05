Covid: 50 nuovi contagi locali a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 09 MAG - A Pechino sono stati rilevate 50 nuove infezioni di Covid-19 a trasmissione locale tra le 15 di ieri e la stessa ora di oggi. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

I nuovi casi includono un cluster di contagi nel distretto di Shunyi, con 21 persone positive al nuovo coronavirus finora, come ha dichiarato Pang Xinghuo, vicecapo del centro municipale di prevenzione e controllo delle malattie di Pechino, nel corso di una conferenza stampa.

In totale, a Shunyi ora sono in quarantena 915 contatti stretti primari e 108 secondari dei pazienti. Il distretto ha intensificato la prevenzione epidemica e le misure di controllo, invitando tutti a lavorare da casa per contenere la diffusione del virus. (XINHUA)