Cina:tecnologia moderna aiuta la lotta alle epidemie

(XINHUA) - HEFEI, 09 MAG - In un hotel di isolamento a Hefei, capoluogo della provincia di Anhui nella Cina orientale, due piccoli dispositivi di disinfezione senza pilota usano l'ascensore per attraversare un edificio. Mentre disinfettano ogni angolo della struttura, non è lontano un robot in grado di spazzare da solo.

"Il dispositivo di disinfezione senza pilota è in grado di trattare 1.000 metri cubi di spazio ogni 15 minuti. Nel frattempo, la spazzatrice può pulire 5.000 metri quadrati all'ora, riducendo notevolmente i costi per la manodopera e il rischio di infezioni incrociate", ha dichiarato Ge Qing, direttore generale della filiale di Hefei di Idriverplus, una società che fornisce soluzioni multifunzionali per sistemi di guida autonoma.

Mentre tutta la Cina è colpita da sporadiche ricomparse del Covid-19, le tecnologie moderne che includono dispositivi senza pilota e robot hanno rivestito un ruolo chiave nella lotta del Paese asiatico contro il coronavirus.

Secondo il dirigente, l'azienda ha anche sviluppato veicoli di pattuglia senza pilota per alleviare il carico di lavoro sul personale nei punti di controllo sanitario situati agli ingressi delle superstrade.

"Gli ingressi autostradali sono tra i punti chiave della prevenzione e del controllo delle epidemie. I veicoli di pattuglia senza pilota possono misurare la temperatura dei conducenti di passaggio e fornire loro informazioni pertinenti, migliorando di molto l'efficienza", ha affermato Ge, aggiungendo che tali dispositivi sono stati adottati in luoghi come Shanghai, Hebei, Yunnan e Xinjiang. (SEGUE)