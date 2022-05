Cina:tecnologia moderna aiuta la lotta alle epidemie

(XINHUA) - HEFEI, 09 MAG - In un hotel di isolamento a Hefei, capoluogo della provincia di Anhui nella Cina orientale, due piccoli dispositivi di disinfezione senza pilota usano l'ascensore per attraversare un edificio. Mentre disinfettano ogni angolo della struttura, non è lontano un robot in grado di spazzare da solo.

"Il dispositivo di disinfezione senza pilota è in grado di trattare 1.000 metri cubi di spazio ogni 15 minuti. Nel frattempo, la spazzatrice può pulire 5.000 metri quadrati all'ora, riducendo notevolmente i costi per la manodopera e il rischio di infezioni incrociate", ha dichiarato Ge Qing, direttore generale della filiale di Hefei di Idriverplus, una società che fornisce soluzioni multifunzionali per sistemi di guida autonoma.

Mentre tutta la Cina è colpita da sporadiche ricomparse del Covid-19, le tecnologie moderne che includono dispositivi senza pilota e robot hanno rivestito un ruolo chiave nella lotta del Paese asiatico contro il coronavirus.

Secondo il dirigente, l'azienda ha anche sviluppato veicoli di pattuglia senza pilota per alleviare il carico di lavoro sul personale nei punti di controllo sanitario situati agli ingressi delle superstrade.

"Gli ingressi autostradali sono tra i punti chiave della prevenzione e del controllo delle epidemie. I veicoli di pattuglia senza pilota possono misurare la temperatura dei conducenti di passaggio e fornire loro informazioni pertinenti, migliorando di molto l'efficienza", ha affermato Ge, aggiungendo che tali dispositivi sono stati adottati in luoghi come Shanghai, Hebei, Yunnan e Xinjiang.

Per affrontare il problema delle consegne nei quartieri chiusi, sono stati distribuiti veicoli per le consegne senza pilota e droni in modo da soddisfare le esigenze quotidiane dei residenti, riducendo il più possibile il contatto umano.

In regioni come la provincia del Guangdong nella Cina meridionale e la metropoli orientale cinese di Shanghai, i veicoli di consegna senza pilota sono stati utilizzati per distribuire i rifornimenti, mentre i droni aiutano a supervisionare le misure di prevenzione e controllo, oltre a inviare farmaci a chi ne ha bisogno.

Mentre la rapida risposta della Cina per combattere l'epidemia di Covid-19 ha contribuito ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie digitali, nuove applicazioni come i pass sanitari hanno evidenziato il problema del 'gap digitale'.

Infatti, molti cittadini anziani hanno difficoltà ad accedere ai servizi basati su smartphone.

Considerando il problema affrontato dagli anziani, alcune regioni hanno sviluppato dispositivi mirati di facile utilizzo per aiutare a colmare questo divario.

All'ingresso del Second Affiliated Hospital of Anhui Medical University di Hefei, un'attrezzatura intelligente permette agli anziani di strisciare la propria carta d'identità o semplicemente guardare nella telecamera per verificare rapidamente i loro pass sanitari ed entrare nell'edificio.

"Poiché alcuni anziani non sanno usare gli smartphone, abbiamo collaborato con una società tecnologica per fornire metodi semplici per le persone di questa categoria che volessero verificare i propri pass sanitari. Questo non ha reso solamente l'operazione più comoda, ma ha anche aumentato la precisione della verifica", ha commentato Fang Gang dell'ospedale.

Per Han Youhe, 69 anni, tale progetto non è solo pratico ma anche commovente.

"Oggi verificare il pass sanitario è indispensabile per entrare in qualsiasi luogo pubblico. In precedenza, dovevo chiedere aiuto ad altri ed evitavo persino di uscire per aggirare il problema. Ora invece posso semplicemente strisciare la mia carta d'identità per completare la verifica e questo è molto più comodo", ha osservato Han.

Al fine di promuovere l'applicazione delle tecnologie d'avanguardia nella prevenzione e nel controllo delle epidemie, le regioni di tutta la Cina hanno elaborato politiche per incoraggiare le imprese scientifiche e tecnologiche a unirsi alla lotta contro il virus.

Shanghai ha lanciato politiche di sostegno che interessano campi come ricerca e sviluppo, i servizi start-up, la finanza.

Inoltre, la città ha distribuito 'coupon per l'innovazione' e ha ridotto le tasse e gli affitti per le aziende tecnologiche.

Anche la metropoli di Shenzhen in Cina meridionale ha predisposto fondi speciali per realizzare progetti chiave anti-epidemia basati sulla scienza e la tecnologia, allo stesso tempo fornendo sovvenzioni per le applicazioni tecnologiche di successo.

"La scienza e la tecnologia sono sia un'arma potente, sia lo scudo più forte contro l'epidemia. In molti campi della prevenzione e del controllo del Covid-19, scienza e tecnologia possono aiutarci a risolvere i problemi in modo efficiente e preciso. Di fronte a questa situazione unica, le aziende tecnologiche dovrebbero assumersi le proprie responsabilità sociali e fornire supporto", ha suggerito Ge. (XINHUA)