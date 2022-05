Cina:tecnologia moderna aiuta la lotta alle epidemie (4)

(XINHUA) - HEFEI, 09 MAG - Shanghai ha lanciato politiche di sostegno che interessano campi come ricerca e sviluppo, i servizi start-up, la finanza. Inoltre, la città ha distribuito 'coupon per l'innovazione' e ha ridotto le tasse e gli affitti per le aziende tecnologiche.

Anche la metropoli di Shenzhen in Cina meridionale ha predisposto fondi speciali per realizzare progetti chiave anti-epidemia basati sulla scienza e la tecnologia, allo stesso tempo fornendo sovvenzioni per le applicazioni tecnologiche di successo.

"La scienza e la tecnologia sono sia un'arma potente, sia lo scudo più forte contro l'epidemia. In molti campi della prevenzione e del controllo del Covid-19, scienza e tecnologia possono aiutarci a risolvere i problemi in modo efficiente e preciso. Di fronte a questa situazione unica, le aziende tecnologiche dovrebbero assumersi le proprie responsabilità sociali e fornire supporto", ha suggerito Ge. (XINHUA)