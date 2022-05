Cina:tecnologia moderna aiuta la lotta alle epidemie (3)

(XINHUA) - HEFEI, 09 MAG - "Poiché alcuni anziani non sanno usare gli smartphone, abbiamo collaborato con una società tecnologica per fornire metodi semplici per le persone di questa categoria che volessero verificare i propri pass sanitari.

Questo non ha reso solamente l'operazione più comoda, ma ha anche aumentato la precisione della verifica", ha commentato Fang Gang dell'ospedale.

Per Han Youhe, 69 anni, tale progetto non è solo pratico ma anche commovente.

"Oggi verificare il pass sanitario è indispensabile per entrare in qualsiasi luogo pubblico. In precedenza, dovevo chiedere aiuto ad altri ed evitavo persino di uscire per aggirare il problema. Ora invece posso semplicemente strisciare la mia carta d'identità per completare la verifica e questo è molto più comodo", ha osservato Han.

Al fine di promuovere l'applicazione delle tecnologie d'avanguardia nella prevenzione e nel controllo delle epidemie, le regioni di tutta la Cina hanno elaborato politiche per incoraggiare le imprese scientifiche e tecnologiche a unirsi alla lotta contro il virus. (SEGUE)