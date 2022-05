Cina:tecnologia moderna aiuta la lotta alle epidemie (2)

(XINHUA) - HEFEI, 09 MAG - Per affrontare il problema delle consegne nei quartieri chiusi, sono stati distribuiti veicoli per le consegne senza pilota e droni in modo da soddisfare le esigenze quotidiane dei residenti, riducendo il più possibile il contatto umano.

In regioni come la provincia del Guangdong nella Cina meridionale e la metropoli orientale cinese di Shanghai, i veicoli di consegna senza pilota sono stati utilizzati per distribuire i rifornimenti, mentre i droni aiutano a supervisionare le misure di prevenzione e controllo, oltre a inviare farmaci a chi ne ha bisogno.

Mentre la rapida risposta della Cina per combattere l'epidemia di Covid-19 ha contribuito ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie digitali, nuove applicazioni come i pass sanitari hanno evidenziato il problema del 'gap digitale'.

Infatti, molti cittadini anziani hanno difficoltà ad accedere ai servizi basati su smartphone.

Considerando il problema affrontato dagli anziani, alcune regioni hanno sviluppato dispositivi mirati di facile utilizzo per aiutare a colmare questo divario.

All'ingresso del Second Affiliated Hospital of Anhui Medical University di Hefei, un'attrezzatura intelligente permette agli anziani di strisciare la propria carta d'identità o semplicemente guardare nella telecamera per verificare rapidamente i loro pass sanitari ed entrare nell'edificio.

