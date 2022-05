Cina: innalzamento livello mare negli ultimi 10 anni

(XINHUA) - PECHINO, 09 MAG - La Cina ha registrato un innalzamento del livello del mare nelle aree costiere negli ultimi dieci anni, con un picco nel 2021, secondo un rapporto recente in materia del ministero delle Risorse Naturali.

Nell'ultimo anno, è stato registrato un innalzamento del livello del mare di 84 mm rispetto al periodo 1993-2011.

L'aumento del livello del mare è in gran parte dovuto al riscaldamento globale, che ha portato all'espansione delle acque, nonché allo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari. In Cina, anche il cedimento della terra contribuisce a un relativo innalzamento del livello del mare.

Nel 2021, i disastri marini in Cina comprendevano principalmente mareggiate, nonché catastrofi legate a ondate e ghiacci marini, che hanno causato una perdita economica diretta totale di più di 3,07 miliardi di yuan (circa 459 milioni di dollari), ovvero il 36% delle perdite medie dell'ultimo decennio, secondo un altro rapporto ministeriale.

Secondo il rapporto, il Paese ha adottato misure di prevenzione dei disastri marini, come la promozione di progetti per evitare e controllare le catastrofi naturali, la protezione e la riparazione della fascia costiera, l'aggiornamento della rete di osservazione marina e il continuo miglioramento delle capacità di allerta precoce. (XINHUA)