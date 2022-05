Cina: crescita costante entrate settore Internet

(XINHUA) - PECHINO, 09 MAG - Le aziende Internet cinesi hanno segnalato una crescita costante delle entrate commerciali del primo trimestre di quest'anno, come si evince dai dati del ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Secondo le cifre ministeriali infatti, nel periodo gennaio-marzo le entrate commerciali delle maggiori aziende di Internet e che si occupano dei servizi correlati sono arrivate a 323,6 miliardi di yuan (circa 49 miliardi di dollari), in crescita dell'1,4% rispetto all'anno precedente.

In particolare, le entrate commerciali dei fornitori di servizi d'informazione e degli operatori di vendita online sono aumentate rispettivamente del 7,1% e dell'8,5%, mentre le aziende che offrono servizi personali, come quelli turistici e di 'ride-hailing', hanno visto diminuire le entrate commerciali soprattutto a causa della nuova ondata di Covid-19.

I costi operativi di tali aziende attive nel settore Internet sono aumentati del 4,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

I profitti del settore per il primo trimestre hanno totalizzato 15,45 miliardi di yuan, registrando un calo del 10,3% rispetto a un anno fa.

Durante lo stesso periodo, la spesa del settore Internet in termini di ricerca e sviluppo è aumentata dell'8,4% su base annua, arrivando a 17,75 miliardi di yuan. (XINHUA)