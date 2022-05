Cina: Borsa Shenzhen, performance 2021 costanti

(XINHUA) - SHENZHEN, 09 MAG - Lo scorso anno, le aziende quotate alla Borsa di Shenzhen hanno registrato performance costanti come mostrano i dati stessi della stessa borsa valori.

Le entrate operative di queste aziende per il 2021 hanno totalizzato 18.300 miliardi di yuan (circa 2.800 miliardi di dollari), in aumento del 23,4% rispetto all'anno precedente.

La maggior parte delle entrate è giunta da imprese non finanziarie, che hanno incassato lo scorso anno 17.700 miliardi di yuan.

I profitti netti delle società quotate alla borsa di Shenzhen hanno raggiunto invece nel 2021 quota 977,62 miliardi di yuan, in crescita del 6,7% rispetto all'anno precedente.

In termini di cifre settoriali, oltre il 60% delle aziende afferenti a tutti i settori hanno visto una crescita dei profitti, con quelle attive nell'estrazione mineraria a monte, nella produzione e nei servizi moderni in testa.

I dati sono stati raccolti dalle relazioni annuali di 2.628 delle 2.635 società quotate a Shenzhen. (XINHUA)