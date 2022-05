Cina: 5,5 milioni di infermieri entro il 2025

(XINHUA) - PECHINO, 09 MAG - La Cina avrà 5,5 milioni di infermieri entro il 2025, secondo un nuovo piano rilasciato dalla Commissione Sanitaria Nazionale.

Ci sarà una media di 3,8 infermieri registrati per ogni 1.000 persone entro il 2025, come mostra il piano di sviluppo per l'infermieristica.

Alla fine del 2020, il numero di infermieri registrati in Cina era di oltre 4,7 milioni, con un aumento del 45% rispetto al 2015. Oltre il 70% ha un diploma di junior college o un titolo di studio più elevato.

Nel documento si legge inoltre che il potenziamento dell'assistenza infermieristica è di grande importanza per migliorare la salute delle persone e rispondere attivamente all'invecchiamento della popolazione. (XINHUA)