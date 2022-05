Covid: Cina, 39 nuovi casi locali a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 08 MAG - Pechino ha segnalato 39 nuovi casi confermati di Covid-19 trasmessi a livello locale tra le 15 di ieri e la stessa ora di oggi, stando a quanto reso noto dalle autorità del posto in data odierna.

I nuovi contagi sono tutti stati rilevati tra soggetti in quarantena. I pazienti infetti sono stati trasferiti negli ospedali designati per l'isolamento, ha precisato in una conferenza stampa Pang Xinghuo, vice direttore del centro municipale per la prevenzione e il controllo delle malattie di Pechino.

Alle ore 15 di oggi sono 727 i casi di Covid-19 ad essere stati riportati a Pechino dalla ricomparsa del virus il 22 aprile, interessando 15 distretti. La capitale cinese ha attualmente 21 aree ad alto rischio e 33 a medio rischio.

