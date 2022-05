Covid: Cina, 215 casi locali confermati a Shanghai

(XINHUA) - SHANGHAI, 08 MAG - La metropoli di Shanghai ha segnalato ieri 215 nuovi casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e 3.760 asintomatici locali. Lo ha fatto sapere oggi la commissione sanitaria municipale.

La città ha registrato 8 nuovi decessi locali correlati al virus, con un'età media di 80,6 anni e, stando all'ente, le cause dirette di tali decessi sono state malattie preesistenti.

Nella giornata di ieri sono stati 941 i casi confermati a livello locale ad essere stati dimessi dalle strutture ospedaliere, mentre il numero di portatori asintomatici che sono usciti dalla quarantena e dall'osservazione medica a Shanghai ammontava a 9.839.

Alla data del 7 maggio, erano 412 i pazienti positivi al Covid-19 in condizioni gravi e 84 quelli in condizioni critiche nelle istituzioni mediche designate della metropoli.

Dai risultati del sequenziamento genico dei campioni di virus dei contagi riportati nella città è emerso che fino ad ora non è stata rilevata alcuna nuova variante con una maggiore trasmissibilità, ha aggiunto oggi la commissione. (XINHUA)