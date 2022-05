Cina: mercato Bond Connect registra trading attivo

(XINHUA) - PECHINO, 08 MAG - Il programma Bond Connect della Cina ha notato un trading vivace nel mese di aprile, stando a quanto emerge dai dati rilasciati da Bond Connect Co. Ltd.

Il volume di trading mensile nell'ambito del programma ha raggiunto 591,1 miliardi di yuan (circa 89,1 miliardi di dollari), con un fatturato medio giornaliero di 31,1 miliardi di yuan.

Le cifre mostrano inoltre che il programma ha registrato 6.506 ticket di negoziazione lo scorso mese.

I titoli di Stato della Cina e le obbligazioni finanziarie politiche sono stati l'obiettivo principale degli investitori, rappresentando rispettivamente il 51% e il 32% del volume di trading mensile.

Alla fine di aprile, Bond Connect vantava 3.483 investitori approvati, in base a quanto mostrano i dati.

Il programma Bond Connect, lanciato nel luglio 2017, è uno schema di accesso al mercato reciproco che permette agli investitori stranieri di investire nel mercato obbligazionario interbancario della Cina continentale. (XINHUA)