Cina: mercato ancora attraente per aziende Singapore

(XINHUA) - SINGAPORE, 08 MAG - Il mercato cinese rimane una destinazione di investimento attraente per le aziende di Singapore nonostante l'impatto del Covid-19 sull'economia della nazione asiatica. È quanto rivelato dal presidente della Singapore-China Business Association (Scba) in una recente intervista rilasciata a Xinhua.

Ow Chin Seng attribuisce tale attrazione alla stabilità politica della Cina, al forte sostegno governativo per gli investimenti, all'ottima costruzione di infrastrutture e all'ampio mercato interno.

Ow ha espresso la propria fiducia nel fatto che l'economia cinese continuerà ad aumentare, dal momento che il governo della Cina ha preparato una serie di politiche di sviluppo economico lungimiranti.

"Tali politiche includono il trasloco e l'aggiornamento industriale, sviluppando vigorosamente le industrie high-tech e quelle green, oltre che incoraggiando le imprese nazionali ad andare all'estero, fattori che aiuteranno l'economia cinese a svilupparsi più velocemente e in modo migliore", ha aggiunto Ow, proseguendo: "il governo cinese ha incoraggiato le imprese nazionali a recarsi all'estero, il che non solo ha aiutato a far progredire lo sviluppo economico nei Paesi in cui investono, ma ha anche contribuito a quello della Cina". (SEGUE)