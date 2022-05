Cina: mercato ancora attraente per aziende Singapore (2)

(XINHUA) - SINGAPORE, 08 MAG - Per quanto riguarda alcune voci d'oltremare che sono pessimiste relativamente allo sviluppo economico della Cina, Ow ha pensato che la motivazione è da ricercare nel fatto che non conoscono bene la nazione asiatica e non si sono mai recati in tale Paese. La Scba organizza regolarmente viaggi d'affari per le aziende di Singapore in diversi luoghi dello Stato e, grazie ad approfondimenti, ha rilevato che la Cina ha un potenziale di sviluppo in molti campi e possiede molteplici opportunità di business.

"Molte aziende di Singapore sono entusiaste di investire in Cina, anche se la pressione dell'epidemia di Covid-19 è ancora presente. Molte di loro guardano alla Scba per un supporto nell'entrare nel mercato cinese", ha spiegato Ow.

Innovazione scientifica e tecnologica, finanza high-tech e green, e automazione sono le principali aree di investimento, ha continuato Ow.

Il presidente di Scba suggerisce infine che le aziende straniere che investono in Cina hanno bisogno di comprendere le politiche di investimento della nazione e le sue tendenze di sviluppo, e renderle riferimenti per loro al fine di elaborare le proprie strategie di investimento e prodotto.