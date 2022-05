Cina: mercati riacquistano vitalità a Shanghai

(XINHUA) - SHANGHAI, 08 MAG - L'anguria Nanhui 8424, una varietà di frutto estivo popolare per molti abitanti di Shanghai, è arrivata sul mercato proprio quando la megalopoli ha registrato un calo nel numero giornaliero di nuove infezioni.

Il frutto stagionale coltivato nella zona suburbana di Nanhui nella Pudong New Area a Shanghai è apprezzato grazie al suo sapore dolce e succoso.

Zhang Tao dell'associazione agricola di Pudong ha rivelato che nel 2022, l'area di piantagione dell'anguria si è avvicinata ai 10.000 mu (circa 666,7 ettari), ovvero le medesime dimensioni dello scorso anno.

"I canali di vendita al dettaglio quali Hema Fresh, un supermercato di prodotti freschi, facilitano la rapida distribuzione del frutto alle famiglie di tutta Shanghai", ha spiegato Zhang.

"Gli acquisti dell'anguria quest'anno sono superiori del 40% rispetto al 2021", ha dichiarato Zhao Jiayu, vice presidente di Hema Fresh.

A Shanghai, sono sempre di più i residenti attualmente in grado di effettuare acquisti nei supermercati, dal momento che in parecchi distretti è stata frenata la trasmissione di Covid-19 tra le comunità. Alla giornata di giovedì, tra i 1.626 negozi di 12 catene di supermercati chiave a Shanghai, 1.193 hanno ripreso le attività, 220 dei quali hanno riiniziato le operazioni offline. (SEGUE)