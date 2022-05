Cina: mercati riacquistano vitalità a Shanghai

(XINHUA) - SHANGHAI, 08 MAG - L'anguria Nanhui 8424, una varietà di frutto estivo popolare per molti abitanti di Shanghai, è arrivata sul mercato proprio quando la megalopoli ha registrato un calo nel numero giornaliero di nuove infezioni.

Il frutto stagionale coltivato nella zona suburbana di Nanhui nella Pudong New Area a Shanghai è apprezzato grazie al suo sapore dolce e succoso.

Zhang Tao dell'associazione agricola di Pudong ha rivelato che nel 2022, l'area di piantagione dell'anguria si è avvicinata ai 10.000 mu (circa 666,7 ettari), ovvero le medesime dimensioni dello scorso anno.

"I canali di vendita al dettaglio quali Hema Fresh, un supermercato di prodotti freschi, facilitano la rapida distribuzione del frutto alle famiglie di tutta Shanghai", ha spiegato Zhang.

"Gli acquisti dell'anguria quest'anno sono superiori del 40% rispetto al 2021", ha dichiarato Zhao Jiayu, vice presidente di Hema Fresh.

A Shanghai, sono sempre di più i residenti attualmente in grado di effettuare acquisti nei supermercati, dal momento che in parecchi distretti è stata frenata la trasmissione di Covid-19 tra le comunità. Alla giornata di giovedì, tra i 1.626 negozi di 12 catene di supermercati chiave a Shanghai, 1.193 hanno ripreso le attività, 220 dei quali hanno riiniziato le operazioni offline.

Il rivenditore francese Carrefour ha notato una ripresa in presenza dell'attività dei suoi nove punti vendita nei distretti di Putuo, Qingpu e Songjiang, e si prevede che entro la fine della giornata odierna l'80% dei negozi Carrefour a Shanghai riprenda le operazioni offline, servendo i clienti sia in rete che in persona.

Gu Jun, direttore della commissione municipale del commercio di Shanghai, ha condiviso che le sedi del supermercato sono incoraggiate a garantire sia il commercio online che quello offline nelle aree in cui attualmente non sono stati rilevati casi di positività e ad offrire un servizio "centralizzato di ordini e consegna online" per i residenti nelle zone con gestione a circuito chiuso.

Chen Feng, proprietario del ristorante Nomad, ha affermato che sono stati necessari solo tre giorni per ottenere un permesso di riapertura dell'attività a seguito della chiusura durante l'epidemia, che è durata quasi 50 giorni.

A partire dal 30 aprile, il ristorante ha iniziato a vendere cibo attraverso piattaforme di consegna in rete.

Yu Zhongjia, manager del complesso commerciale in cui è situato il ristorante, si è riferito agli esercenti considerandoli la fonte della vitalità della struttura. Circa la metà delle imprese di ristorazione nel complesso hanno ripreso le proprie attività online.

Alla data del 5 maggio, sono oltre 1.000 le catene locali di ristorazione a Shanghai ad aver ripreso le operazioni online, stando alla piattaforma web cinese di consegna di cibo a domicilio Meituan. Giovedì, gli ordini di bevande da asporto della piattaforma sono aumentati di più di 1,5 volte settimana dopo settimana, e il numero di fornitori di cibo e snack è cresciuto di oltre il 70% su base settimanale.

Da marzo, diverse istituzioni finanziarie a Shanghai hanno emesso prestiti per 33,5 miliardi di yuan (circa 5 miliardi di dollari) a 731 imprese di logistica e fornitura di materiale antiepidemico, secondo quanto emerso oggi da una conferenza stampa sul controllo dell'epidemia della metropoli.

Al contempo, prestiti per 72,3 miliardi di yuan sono stati concessi a oltre 10.000 ditte di catering, di vendita al dettaglio, del settore turistico e del trasporto colpite dal Covid-19. (XINHUA)