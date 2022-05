Cina: mercati riacquistano vitalità a Shanghai (3)

(XINHUA) - SHANGHAI, 08 MAG - Yu Zhongjia, manager del complesso commerciale in cui è situato il ristorante, si è riferito agli esercenti considerandoli la fonte della vitalità della struttura. Circa la metà delle imprese di ristorazione nel complesso hanno ripreso le proprie attività online.

Alla data del 5 maggio, sono oltre 1.000 le catene locali di ristorazione a Shanghai ad aver ripreso le operazioni online, stando alla piattaforma web cinese di consegna di cibo a domicilio Meituan. Giovedì, gli ordini di bevande da asporto della piattaforma sono aumentati di più di 1,5 volte settimana dopo settimana, e il numero di fornitori di cibo e snack è cresciuto di oltre il 70% su base settimanale.

Da marzo, diverse istituzioni finanziarie a Shanghai hanno emesso prestiti per 33,5 miliardi di yuan (circa 5 miliardi di dollari) a 731 imprese di logistica e fornitura di materiale antiepidemico, secondo quanto emerso oggi da una conferenza stampa sul controllo dell'epidemia della metropoli.

Al contempo, prestiti per 72,3 miliardi di yuan sono stati concessi a oltre 10.000 ditte di catering, di vendita al dettaglio, del settore turistico e del trasporto colpite dal Covid-19. (XINHUA)