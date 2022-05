Cina: mercati riacquistano vitalità a Shanghai (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 08 MAG - Il rivenditore francese Carrefour ha notato una ripresa in presenza dell'attività dei suoi nove punti vendita nei distretti di Putuo, Qingpu e Songjiang, e si prevede che entro la fine della giornata odierna l'80% dei negozi Carrefour a Shanghai riprenda le operazioni offline, servendo i clienti sia in rete che in persona.

Gu Jun, direttore della commissione municipale del commercio di Shanghai, ha condiviso che le sedi del supermercato sono incoraggiate a garantire sia il commercio online che quello offline nelle aree in cui attualmente non sono stati rilevati casi di positività e ad offrire un servizio "centralizzato di ordini e consegna online" per i residenti nelle zone con gestione a circuito chiuso.

Chen Feng, proprietario del ristorante Nomad, ha affermato che sono stati necessari solo tre giorni per ottenere un permesso di riapertura dell'attività a seguito della chiusura durante l'epidemia, che è durata quasi 50 giorni.

A partire dal 30 aprile, il ristorante ha iniziato a vendere cibo attraverso piattaforme di consegna in rete. (SEGUE)