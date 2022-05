Cina: filosofia green in educazione scolastica

(XINHUA) - PECHINO, 08 MAG - La Cina sta cercando di porre in evidenza la filosofia di sviluppo green e a basse emissioni di carbonio nel contesto dell'educazione scolastica al fine di accrescere la consapevolezza della popolazione nei confronti di questo tema.

Stando a un piano di lavoro rilasciato dal ministero dell'Istruzione del Paese, le istituzioni educative sono tenute a integrare la filosofia di sviluppo nella propria offerta formativa e a svolgere attività educative pertinenti in modo approfondito.

Tale programma di lavoro ha inoltre sottolineato la necessità di stabilire e sviluppare discipline universitarie relative allo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio, quali lo stoccaggio di energia e l'energia a idrogeno.

Il progetto ha infine richiesto maggiori sforzi in termini di coltivare professionisti in questi settori, tra cui l'energia eolica, le tecnologie fotovoltaiche, l'energia idroelettrica e l'energia nucleare. (XINHUA)