Cina: contrazione settore logistico ad aprile

(XINHUA) - PECHINO, 08 MAG - Il settore della logistica cinese è stato meno positivo nel mese di aprile, nel contesto di una ripresa interna del Covid-19. Lo mostrano i dati della China Federation of Logistics and Purchasing (Cflp).

L'indice di performance della logistica, che tiene traccia dei volumi d'affari, dei nuovi ordini, dell'occupazione, del fatturato delle scorte e dei tassi di utilizzo delle attrezzature nel settore, è arrivato al 43,8% ad aprile, in calo di 4,9 punti percentuali rispetto al mese precedente.

In base a tale indicatore, una lettura superiore al 50% denota l'espansione, mentre una lettura inferiore riflette la contrazione.

He Hui, assistente del presidente della Cflp, ha affermato che gli effetti a breve termine, tuttavia, si indeboliranno gradualmente con l'implementazione di misure di controllo dell'epidemia e con politiche volte a facilitare la logistica.

Il rappresentante ha inoltre notato che la resilienza delle catene industriali e di approvvigionamento della Cina, insieme al suo vasto mercato, sosterranno la ripresa del settore logistico. (XINHUA)