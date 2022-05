Cina applica sistema di accurata previsione venti

(XINHUA) - WENCHANG, 08 MAG - La Cina ha realizzato per la prima volta un'accurata previsione dei venti terrestri in prossimità della superficie per un'importante missione di lancio in orbita, stando a quanto reso noto dal Xichang Satellite Launch Center.

Il sistema di previsione accurata per i venti in aree chiave dello strato vicino alla superficie è stato applicato al fine di garantire il trasferimento della combinazione della navicella cargo Tianzhou-4 e del razzo vettore Long March-7 Y5 nella zona di lancio del Wenchang Spacecraft Launch Site, ha precisato il centro.

Il sistema è stato sviluppato dalla squadra di supporto tecnico meteorologico del centro con l'obiettivo di superare le sfide dei venti terrestri in prossimità della superficie, che hanno un ampio impatto sul trasferimento verticale regolare di veicoli spaziali e razzi.

Dal momento che nel razzo non è stato inserito carburante prima del suo trasferimento al sito di lancio, il mezzo è facilmente soggetto alle correnti d'aria, specialmente nelle regioni costiere, un fattore che rende estremamente importante per il trasferimento l'accurata previsione dei venti limitrofi alla superficie. (SEGUE)