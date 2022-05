Spazio: Cina pubblica dati strumentazioni Chang'e-5

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAG - La Cina ha pubblicato una serie di dati rilevati dalle strumentazioni della sonda Chang'e-5 dalla Luna, come reso noto oggi dalla China National Space Administration (Cnsa).

Quest'ultima ha spiegato che strumenti consistono in una fotocamera per l'atterraggio, una fotocamera panoramica, uno spettrometro mineralogico lunare e un radar in grado di penetrare la regolite lunare.

L'ente ha aggiunto che gli utenti pubblici possono visitare il sito web del China's Lunar and Planetary Data Release System (http://moon.bao.ac.cn) per avere accesso ai set di dati.

La sonda Chang'e-5, che comprende un modulo orbitale, un modulo di atterraggio, un modulo ascender e una capsula di ritorno, era stata lanciata il 24 novembre 2020. La capsula di ritorno è atterrata nella regione autonoma della Mongolia Interna della Cina settentrionale il 17 dicembre 2020, recuperando un totale di 1.731 grammi di campioni lunari, principalmente rocce e suolo superficiale. (XINHUA)