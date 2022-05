Covid: la Saic Motor di Shanghai riprende a lavorare

(XINHUA) - SHANGHAI, 07 MAG - Più di 40.000 lavoratori della casa automobilistica cinese Saic Motor hanno ripreso le attività nelle fabbriche di Shanghai poste sotto gestione chiusa, come ha fatto sapere la stessa società.

Quest'ultima ha reso noto inoltre che produttori di veicoli completi e componenti, nonché le filiali logistiche di Saic Motor sono in corsa contro il tempo per accelerare il lavoro e la produzione per promuovere la ripresa della catena industriale automobilistica nella regione del delta del fiume Yangtze.

L'obiettivo di Saic Motor per il 2022 è quello di vendere più di 6 milioni di veicoli, con un aumento di oltre il 10% su base annua. Secondo la società, ad aprile sono stati venduti 167.000 veicoli.

Da una conferenza stampa sulla prevenzione e il controllo del Covid-19, tenutasi giovedì, è emerso che oltre il 70% delle 1.800 più grandi imprese di Shanghai hanno ripreso le attività e la produzione nel quadro nella nuova ondata di Covid-19 nella città. (XINHUA)