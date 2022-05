Covid: Cina, 78 nuovi casi locali a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAG - Pechino ha segnalato 78 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale tra le 15:00 di ieri e la stessa ora di oggi, come reso noto dalle autorità del posto.

Dal 22 aprile alle 15 di oggi, 7 maggio, sono in totale 688 i casi di Covid-19 registrati a Pechino, con il coinvolgimento di 15 distretti. Pang Xinghuo, vice direttore del centro municipale per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha affermato in una conferenza stampa che nella capitale vi sono al momento 20 aree ad alto rischio e 34 a medio rischio.

Il funzionario ha aggiunto che le indagini epidemiologiche e il sequenziamento dei geni suggeriscono che nella capitale sono presenti due catene di trasmissione indipendenti: "Vi sono ancora fonti di infezione nascoste e la diffusione del virus non è stata completamente fermata".

L'attuale lavoro di prevenzione e controllo dell'epidemia a Pechino si trova in un periodo critico, con casi sporadici che vengono ancora segnalati nelle comunità, ha spiegato Pang, aggiungendo che è necessario gestire tempestivamente tutte le aree a rischio Covid-19, nonché le persone che si trovano in questi luoghi, al fine di interrompere al più presto possibile le trasmissioni nelle comunità. (XINHUA)