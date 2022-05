Cina: sull'Everest in cerca del 'tesoro' invisibile

(XINHUA) - LHASA, 07 MAG - A maggio, agli albori dell'estate, vento e neve sono ancora fenomeni frequenti alle pendici del monte Everest ( Mount Qomolangma ) ma a 5.200 metri di altitudine un gruppo di 'cacciatori di tesori' ha raggiunto il campo base della vetta più alta del mondo.

Ogni giorno all'alba, questi 'cacciatori' partono dalle loro tende imbracciando pale, picconi e contenitori di varie dimensioni e forme, alla volta di ghiacciai, ruscelli e del vasto ambiente naturale selvaggio alla ricerca di 'tesori' invisibili.

Sono i membri della squadra di ricerca microbica glaciale del Center for the Pan-third Pole Environment della Lanzhou University, situata nell'omonimo capoluogo provinciale del Gansu, nella Cina nord-occidentale.

Facendo parte di un più ampio team di ricerca scientifica composto da oltre 270 membri alle prese con una spedizione scientifica onnicomprensiva sul Monte Everest, questi ricercatori sono responsabili della raccolta di campioni microbici invisibili a occhio nudo e dell'analisi delle condizioni ecologiche della zona.

"Il nostro lavoro assomiglia a quello di chi 'scava alla ricerca di un tesoro'", spiega Wang Wenqiang, un dottorando della Lanzhou University, aggiungendo che raccolgono campioni microbici da diversi componenti ambientali come ghiaccio, neve, aria, suolo, acque di deflusso e laghi ad altitudini comprese tra 5.200 e 6.500 metri.

L'acqua del fiume, con l'afflusso derivante dallo scioglimento del ghiacciaio, è ancora gelida a maggio. Tra le mansioni dei ricercatori c'è quella di collocare un contenitore nel fiume e attendere una giornata prima di tirarlo fuori per il campionamento e il monitoraggio dei corpi idrici. (SEGUE)