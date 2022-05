Cina: sull'Everest in cerca del 'tesoro' invisibile (2)

(XINHUA) - LHASA, 07 MAG - Zhang Weizhen, che guida il lavoro di campionamento dell'acqua nell'area del versante orientale del ghiacciaio Rongbuk, spiega che, una volta prelevati, i campioni devono essere immediatamente posti al riparo: "Se il sole li illumina, il nostro lavoro sarà stato vano".

Gli studiosi si preparano in anticipo pane e biscotti da consumare a pranzo e non tornano al campo base finché non fa buio. Una volta rientrati, devono occuparsi della preparazione dei campioni raccolti.

Liu Yang, un altro ricercatore, spiega infatti che la filtrazione e la fissazione di batteri, virus e altri organismi nei campioni d'acqua sono processi che devono essere completati entro 48 ore: "Se l'elaborazione non avviene in tempo, la struttura della comunità microbica e le caratteristiche virali nel corpo idrico cambieranno notevolmente, influenzando i risultati sperimentali".

Zhang afferma che la loro squadra fornirà informazioni apprese attraverso l'esperienza diretta sulle acque di deflusso dei ghiacciai del Monte Everest, quali la valutazione del loro potenziale di assorbimento del carbonio.

Secondo il piano, la squadra di ricerca microbica glaciale dovrebbe completare la sua missione intorno al 20 maggio.

(XINHUA)