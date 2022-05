Cina: scoperta enorme dolina carsica nel Guangxi

(XINHUA) - NANNING, 07 MAG - Un team di speleologi ha scoperto una dolina carsica gigante nella contea di Leye, nella regione autonoma di Guangxi Zhuang della Cina meridionale, portando il numero di tali cavità a 30.

Zhang Yuanhai, ingegnere esperto dell'Institute of Karst Geology of China Geological Survey, spiega che la dolina, situata vicino al villaggio Ping'e che fa capo alla circoscrizione di Luoxi, misura 306 m di lunghezza, 150 m di larghezza e 192 m di profondità, con un volume superiore a 5 milioni di metri cubi e che può essere classificata come 'grande dolina'.

Quest'ultimo ha detto che nella parete vi sono tre grandi grotte, le quali si presume siano i resti della prima evoluzione della dolina. Nel fondo della cavità c'è invece una foresta primitiva ben conservata. Chen Lixin, leader del team di speleologi per la cavità Guangxi 702, spiega che gli antichi alberi che crescono sul fondo sono alti quasi 40 metri e che e le fitte piante da ombra arrivano all'altezza delle spalle.

La spedizione è stata completata ieri sera, a seguito del ritorno dei membri del team che si erano calati in corda doppia per più di 100 metri e avevano camminato per diverse ore per raggiungere il fondo della cavità.

Le doline giganti, note anche con il termine cinese 'Tiankeng' (fosse celesti), sono appunto fosse giganti, con speciali caratteristiche geologiche che si trovano nelle regioni carsiche e si sono formate a seguito di ripetuti cedimenti. Si trovano principalmente in Cina, Messico e Papua Nuova Guinea.

(XINHUA)